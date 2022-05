24-05-2022 13:14

Colpo in entrata piuttosto importante per il Bayern di mister Julian Nagelsmann. La notizia era nell’aria da settimane, ora è ufficiale. Noussair Mazraoui ha ha firmato col Bayern Monaco fino al 2026.

L’ormai ex terzino dell’Ajax arriva a parametro zero, perché in scadenza di contratto.

Con la maglia dei Lancieri ha totalizzato 127 presenze condite da 10 gol. Il marocchino ha esordito in prima squadra nel febbraio 2018, dopo aver fatto le giovanili nello Jong Ajax.