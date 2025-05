Beach Soccer, Italia-El Salvador 5-0: Azzurri ai quarti dei Mondiali, giovedì c'è il Senegal

La doppietta di Genovali (MVP) e le reti di Bertacca, Josep Junior e Zurlo lanciano la Nazionale di Del Duca, che passano da secondi nel girone riscattando il ko col Brasile.

C’è chi va alle Seychelles in vacanza e chi per inseguire un sogno. I ragazzi dell’Italia di beach soccer, ad esempio, puntano a migliorare il secondo posto ottenuto all’ultima edizione del Mondiale: significherebbe laurearsi campioni. Intanto un primo traguardo l’hanno centrato, la qualificazione ai quarti di finale del torneo, che si gioca alla Paradise Arena di Victoria, la capitale del meraviglioso arcipelago nel cuore dell’Oceano Indiano. Qualificazione ottenuta da secondi nel girone, alle spalle del fortissimo Brasile.

Mondiali Beach Soccer, l’Italia travolge El Salvador

Il pass per la fase a eliminazione diretta è arrivato grazie al 5-0 su El Salvador, giunto al termine di una partita dominata. Serviva una vittoria dopo il bruciante ko rimediato proprio a opera del Brasile (1-2), che aveva fatto seguito al netto successo sull’Oman (7-4). E vittoria è stata, mai in discussione per giunta. Con Genovali nelle vesti di MVP, grazie a una splendida doppietta. Di Bertacca, Josep Junior e capitan Zurlo le altre reti, coi due portieri azzurri – Casapieri, che si divide anche con l’impegno nella Kings League, e Gean Pietro – che sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata.

Per gli Azzurri la prossima sfida è contro il Senegal

Secondo posto nel girone, dunque, e prossimo appuntamento già fissato per le 17 di giovedì 8 maggio, contro il Senegal: diretta su Rai Sport. Africani che l’Italia ha già battuto in una sfida di avvicinamento al Mondiale, ma che ovviamente si annunciano come un osso durissimo, avendo vinto il proprio raggruppamento a punteggio pieno. Un gruppo che comprendeva Spagna, Cile e Tahiti, tutti battuti dal Senegal con punteggi piuttosto ampi.

Mondiali Seychelles, la soddisfazione del Ct Del Duca

Soddisfazione nelle parole del Ct Emiliano Del Duca, che avverte: “Adesso inizia un altro torneo. Contro El Salvador abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato alla vigilia. Bravissimi i ragazzi a marcare alla perfezione sullo schieramento 2-2 dei nostri avversari, le nostre qualità poi sono venute fuori. Siamo di nuovo tra le otto migliori al mondo, dopo aver superato il girone più complicato. Abbiamo trasformato la rabbia per il ko col Brasile, contro cui avevamo giocato una gran partita, e siamo scesi in campo con la giusta applicazione“.