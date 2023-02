Becao, parla il suo entourage: "Abbiamo incontrato Inter e Atalanta"

Il difensore brasiliano in forza all'Udinese potrebbe sostituire Skriniar in nerazzurro. Ma interessa anche ai bergamaschi.

03-02-2023 13:08

Con la chiusura del mercato invernale si inizia già a parlare dei movimenti per la prossima estate. Milan Skriniar lascerà l’Inter a fine stagione e dunque il club nerazzurro è alla ricerca di un difensore. Nella lista c’è il nome di Rodrigo Becao, all’Udinese da tre anni e mezzo. L’entourage del centrale brasiliano ha fatto ora sapere di aver già incontrato la stessa Inter, ma anche l’Atalanta.

Questo il messaggio sui social dell’agenzia: “Il lavoro non si ferma. Anche con la chiusura della finestra di mercato europea, Antoniu’s continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l’Inter e l’Atalanta lavorando per la sessione estiva”. Sembrano questi, dunque, gli ultimi mesi di Becao come giocatore dell’Udinese.