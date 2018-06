Belgio diesel, Mertens lo sblocca: Panama travolta

Se le favorite non convincono, le outsider non vanno meglio. Ma vincono. Il Belgio parte bene al Mondiale, travolgendo nella ripresa Panama. La squadra di Martinez mette subito in chiaro le proprie ambizioni, ma non è ancora tutto oro quello che luccica perché per avere ragione di una squadra esordiente c’è stato bisogno di un tempo da dimenticare e di una magia di Mertens, uno spettacolare destro al volo dall’interno dell’area al termine di un’azione casuale. Per il momento nei 'Diavoli Rossi' si vede tanta qualità nei singoli e poco amalgama, ma il tempo non manca. Pronti-via e il Belgio sembra poter fare un solo boccone di un avversario inevitabilmente condizionato dall’emozione per il debutto di fronte alla nazione intera davanti alla tv in piena notte. L’avvio pare il preludio a un tiro al bersaglio, confermato dal quasi gol dello stesso Ferreira e dalla parata di Penedo su Hazard nei primi minuti e dall’erroraccio in retropassaggio di Ramon Torres che per poco non spalanca la porta al fantasista del Chelsea.

Con il passare dei minuti però emergono i limiti tattici del Belgio, leggi prevedibilità, poco movimento senza palla e parecchio egoismo. A Panama basta allora serrare le linee e aumentare la concentrazione per rischiare poco o nulla, eccetto che in un paio di azioni individuali di Hazard e in un tiro sul fondo di Mertens. I 'Canaleros' non producono nulla davanti, ma l’organizzazione difensiva è sufficiente a far emergere i primi segnali di nervosismo tra i 'Diavoli Rossi'. L’inizio del secondo tempo non sembra cambiare il canovaccio, ma dopo meno di 120” arriva l’individualità giusta, quella di Dries Mertens, il cui capolavoro di fatto apre e chiude la partita, pur non sbloccando il Belgio sul piano del gioco. La manovra infatti resta figlia di individualità e soprattutto la squadra non mostra molto ordine tattico, come simboleggiato dal paio di contropiede che per poco non spediscono Panama nella storia, ma Courtois è provvidenziale su Murillo. La doppietta di Lukaku, al 25' e al 30', su splendidi assist di De Bruyne e Hazard, alla fine allarga il risultato e fa sognare il Belgio. In assenza del gioco, le individualità e i risultati sono tanta roba.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 19:00