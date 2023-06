Bellanova-Inter: verso un nuovo prestito

I nerazzurri non hanno potuto riscattare il giocatore

16-06-2023 19:13

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato a Radio Sportiva ha parlato della situazione di Raoul Bellanova, che non sarà riscattato dall’Inter ma potrebbe restare in prestito a Milano anche nella prossima stagione.

“L’Inter aveva questa opzione di riscatto del giocatore. Tuttavia ci hanno manifestato l’impossibilità al momento di esercitare il diritto. Nonostante l’opzione sia scaduta hanno la volontà di tenerlo a Milano anche in vista della prossima stagione, aprendo inoltre alla possibilità di valutare altre soluzioni per fare in modo che l’affare si concluda”.

“Il rapporto con la loro società è solido, nel tempo abbiamo collaborato tanto e sono certo che non ci saranno problemi”, ha concluso Bonato.