Belotti: possibile futuro in Premier League

23-07-2022 15:49

Non c’è soltanto il Borussia Dortmund tra le squadre interessate ad Andrea Belotti. Il futuro dell’ex capitano del Torino potrebbe infatti essere in Premier League, dato che come riportato da The Sun, Everton, Newcastle e West Ham sono sulle tracce del Gallo.

Belotti ha lasciato il Torino dopo sette stagioni e un trasferimento in Inghilterra gli farebbe adesso molto piacere. Le squadre italiane accostate a lui negli ultimi mesi come Juventus, Milan e Roma sembrano destinate ad arrendersi all’idea di perderlo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE