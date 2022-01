Benassi è un giocatore dell'Empoli

22-01-2022 13:17

Marco Benassi cambia città, si sposta di pochi chilometri, e si accasa all‘Empoli. Il centrocampista ex Fiorentina era in orbita empolese da alcune settimane. Il contratto è stato depositato, si apprende dalla Lega di serie A, e Benassi arriva con la formula del prestito. Nelle prossime ore sarà subito a disposizione dell’allenatore Andreazzoli. Un rinforzo importante per i toscani, soprattutto se Benassi ritroverà la forma di qualche tempo fa.

