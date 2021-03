Benevento: Glik ammonito salta la Juventus, era diffidato

Giallo pesante quello rimediato da Kamil Glik nel primo tempo di Benevento-Fiorentina. Il difensore polacco infatti era diffidato e quindi salterà la trasferta in casa della Juventus.

Una partita, quella contro i bianconeri, sempre particolarmente sentita da Glik che per tanti anni ha vestito la maglia granata del Torino di cui è stato pure capitano.

Gli scontri, spesso duri, durante i derby della Mole non sono mancati così come le pepate dichiarazioni nei confronti della Juventus accusata di favoritismi arbitrali: “Purtroppo è successo, succede e sempre succederà che gli arbitri aiutino la Juventus”.

Glik inoltre qualche anno fa aveva affrontato la Juventus anche con la maglia del Monaco in semifinale di Champions, festeggiando poi la sconfitta dei bianconeri in finale contro il Real Madrid: “Da ex giocatore del Real Madrid mi congratulo con loro per la vittoria della Champions. Giustizia è stata fatta”.

OMNISPORT | 13-03-2021 19:14