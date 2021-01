Benevento: Inzaghi elogia il club per il mercato invernale

Filippo Inzaghi si prepara alla stuzzicante trasferta che porterà il suo Benevento a sfidare l’Inter a San Siro. E in conferenza stampa ne approfitta per fare il punto sul mercato effettuato dalla dirigenza sannita durante l’inverno.

“Ringrazio la società, che come sempre non si è fatta cogliere impreparata. Il nostro obiettivo resta la salvezza, e se avremo la fortuna di recuperare qualche infortunato ce la faremo. Abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti”, ha osservato l’allenatore giallorosso.

Inzaghi inquadra dunque i prossimi obiettivi della squadra: “Arrivare quanto prima a 40 punti. Siamo ancora molto lontani, ma abbiamo 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Chi sta sotto di noi, però, ha agito sul mercato e altre dispongono di un organico di alto profilo. Io guardo a noi, nella consapevolezza che il girone di ritorno potrebbe rivelarsi un campionato completamente diverso”.

OMNISPORT | 28-01-2021 22:02