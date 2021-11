Benevento, Masciangelo: "Guai a non pensare di essere forti"

02-11-2021 12:17

Pesante battuta d’arresto del Benevento, non tanto nel risultato, quanto perchè avvenuto contro una diretta concorrente alla promozione in serie A e perchè capitata tra le mura amiche del Ciro Vigorito.

Il banale ma grave errore di Letizia a pochissimi minuti dal termine del match, consente al Brescia di espugnare un campo ostico e di salire al secondo posto della classifica del campionato cadetto a solo una lunghezza dalla capolista Pisa, fermata in casa sull’1-1 dallAscoli. Il Benevento rimane a quota 19, ma dopo due vittorie consecutive, questa battuta d’arresto non ci voleva.

Uno stop analizzato così nel dopopartita dal difensore dei sanniti Masciangelo: “Abbiamo fatto tre partite in una settimana con due vittorie importanti – si legge su OttoPagine.it -. Questa è stata una gara di livello molto alto, era giusto che finisse 0-0. È andata come è andata. C’è rammarico, ma siamo consapevoli della nostra forza e pronti per ripartire con il Frosinone. Il mister mi ha chiesto intensità, era un momento importante. C’era poco tempo a disposizione, purtroppo è andata male. Quando giochiamo in casa le squadre si chiudono, quindi è difficile anche trovare sbocchi. Dobbiamo cercare di avere pazienza e di trovare soluzioni. Per questo sembra che creiamo di meno. Sono sicuro che troveremo la quadra già dalla prossima partita. Abbiamo innumerevoli soluzioni grazie alla forza della rosa”.

Il prossimo avversario si chiama Frosinone: “Siamo consapevoli di quanto siamo forti. Ogni partita giochiamo per vincerla – afferma -, poi alla fine contano molto gli episodi e può succedere di tutto. Oggi ci è andata male, ma abbiamo ancora grandissima motivazione per sabato e pronti per riscattarci subito”.

OMNISPORT