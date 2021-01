Benevento-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Kjaer

L’Inter ha ribaltato il match contro il Crotone scavalcando i cugini del Milan in classifica dopo il roboante 6-2 di San Siro. Ora tocca alla squadra di Pioli rispondere contro una delle sorprese della massima serie, allenata dall’ex idolo Inzaghi: gara delle 18 a Benevento.

Inzaghi sceglie Lapadula come prima punta, supportato da Caprari e Insigne, mentre in mezzo ci sono Hetemaj e Schiattarella insieme a Ionita. In difesa spazio per Letizia, Tuia, Glik e Barba, tra i pali come di consueto gioca Montipò.

Milan ancora senza Ibrahimovic, sostituito da Leao come falso nove. Alle sue spalle ci sono Brahim Diaz, Rebic e Calhanoglu, mentre in attesa di Bennacer in mediana c’è Tonali con Kessié. La difesa ritrova Kjaer a un mese dall’infortunio rimediato contro il Celtic in Europa League.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Milan:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

OMNISPORT | 03-01-2021 17:23