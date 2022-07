22-07-2022 13:10

Lapadula-Cagliari, un asse che si scalda sempre di più. L’attaccante italo-peruviano è da tempo un obiettivo dei sardi, che stanno trattando da qualche giorno con l’entourage del calciatore per scogliere il nodo ingaggio. Benevento e rossoblù hanno già trovato l’accordo, mentre a Lapadula è stato offerto un triennale dove si stanno limando gli ultimi dettagli.

In caso di fumata bianca della trattativa il Benevento ha già individuato alcuni sostituiti e dopo l’interesse per Alfredo Donnarumma un altro candidato che piace è Antonino La Gumina. Attaccante classe 1996 di proprietà della Sampdoria, è reduce dall’esperienza in prestito al Como, in Serie B, dove la punta palermitana è sceso in campo 34 volte mettendo a referto 9 reti. L’intesa con la Samp potrebbe trovarsi con discreta facilità, ma prima va sciolto il nodo legato a Lapadula, per poter aggiungere un arco importante all’attacco delle Streghe oltre ai già presenti Farias e Forte.

