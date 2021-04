Benevento-Parma, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BENEVENTO-PARMA:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho.

Delicatissima sfida salvezza a Benevento, tra i padroni di casa allenati da Inzaghi e il Parma di D’Aversa, penultimo in classifica. Ben dieci punti separano le due compagini, per gli emiliani una delle ultime possibilità di dare una svolta al proprio campionato.

3-5-2 per Inzaghi, il lanciatissimo Gaich fa coppia con Lapadula in avanti. C’è Montipò in porta, mentre la difesa vede titolari Tuia, Glik e Barba. A centrocampo giocano Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita ed Improta. Panchina per Insigne e Iago Falque.

Nel Parma c’è la conferma di Pellè come prima punta, supportato sulle fasce d’attacco da Gervinho e Man. Nel mezzo Kucka con Brugman ed Hernani, tra i pali Sepe. La retroguardia vede Conti, Osorio, Bani e Gagliolo. Fuori Cornelius, Pezzella è squalificato.

