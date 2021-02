Benevento, Pasquale Foggia crede nella salvezza

Il Direttore Sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di TMW per parlare della situazione di classifica dei giallorossi. Alla prima stagione dopo essere tornati in Serie A, Pippo Inzaghi e la sua banda si trovano al 14° posto con 23 punti, frutto di un girone d’andata tutt’altro che da buttare.

Proprioo in virtù di ciò, Pasquale Foggia si mostra davvero fiducioso nel poter raggiungere la salvezza:

“Siamo in piena corsa per la salvezza. Vogliamo giocarci la permanenza in categoria fino all’ultima giornata. I risultati attuali ci consentono di respirare un po’? La Serie A non ti permette di pensare questo. Ogni partita deve essere vitale verso l’obiettivo”.

Una battuta anche sulla sfida che attende il Benevento, venerdì sera alle 20:45 in casa del temibilissimo Bologna reduca dalla stupenda vittoria nel derby emiliano contro il povero Parma:

“È una squadra in salute, viene da una vittoria importante contro il Parma. E ha giocatori molto forti, sarà una battaglia”.

OMNISPORT | 09-02-2021 10:28