06-08-2022 10:48

Benevento: obiettivo difensore. La formazione sannita pensa a un rinforzo nel pacchetto arretrato e al momento i nomi caldi sono tre. Piste differenti per possibilità di chiusura e profilo del calciatore, ma comunque tre innesti possibili che porterebbero maggiore scelta all’arco a disposizione di Fabio Caserta.

Primo tra tutti è Davide Veroli, giovanissimo difensore centrale del Pescara (classe 2003) che potrebbe approdare in Serie B dopo una buona stagione con la maglia biancazzurra. Si pensa a un’acquisizione a titolo definitivo per poi lasciare il ragazzo in prestito per una stagione sempre in Abruzzo, ma sul calciatore è fortissima la concorrenza del Cagliari, che al momento pare in vantaggio per potersi aggiudicare le prestazioni del giocatore del Pescara. Ecco che il Benevento studia le alternative: il primo è Massimiliano Mangraviti, difensore del 1998 con già una stagione in Serie A e due in B all’attivo con la maglia del Brescia, mentre resta viva la pista per il ritorno di Luca Caldirola, ma molto dipende dal Monza, titolare del cartellino.

