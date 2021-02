Benevento-Sampdoria, la presentazione di Gaetano Letizia

Autore di un gol nel match di andata al Ferraris, Gaetano Letizia non potrà essere presente nel match di domenica al Vigorito tra Benevento e Sampdoria causa infortunio.

Il calciatore ha comunque voluto presentare la sfida e il momento della squadra alla trasmissione “Ottogol”:

Prima una parola sul girone d’andata:

“Speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile, sarebbe un’impresa. La sconfitta con l’Inter ci può stare, però dobbiamo accantonare questa partita e pensare alle prossime. È iniziato il girone di ritorno e quindi un nuovo campionato. Dobbiamo stare uniti e raggiungere al più presto il nostro obiettivo. Nel primo anno in Serie A è stata dura, quest’anno, invece, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Siamo un gruppo che dà l’anima fino al 90esimo”.

Sul gol al Ferraris dell’andata e sulla Sampdooria:

“È stato un pomeriggio bellissimo. Nel primo anno in Serie A abbiamo giocato al Ferraris e abbiamo perso, nell’anno in cui ero a Carpi ho nuovamente perso e quindi, dopo il 2 a 0 nei primi 20 minuti non ci potevo credere, ma poi fortunatamente è andata molto bene. Dobbiamo entrare in campo concentrati e dare l’anima in campo, solo così potremo portare punti a casa”.

