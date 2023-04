Benitez: “Credo nella rimonta del Napoli”

18-04-2023 11:57

Rafa Benitez, ex tecnico di Napoli e Liverpool, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha affrontato il tema della Champions League. In particolare Beneitez ha detto la sua riguardo il match tra Napoli e Milan: “Il Milan e Pioli mi hanno impressionato con il raggiungimento dei quarti subito dopo lo scudetto. Però credo alla rimonta, il Napoli è più forte e con Osimhen ritrova maggior fiducia”.

Benitez ha detto la sua riguardo il percorso dell’Inter: “Mi ha sorpreso in Champions. Campionato? La gestione di Inzaghi nel complesso è positiva, bisogna vedere come andrà avanti”.

Un parere su Carlo Ancelotti: “Lui è un professionista nel sollevare le coppe, la sua esperienza è cruciale per arrivare in fondo”.

In chiusura un pensiero su Juventus e Roma: “Europa League? Allegri e Mourinho sono dei vincenti. Le difficoltà di quest’anno potrebbero dare qualche motivazione in più ai bianconeri, per essere felici almeno in una competizione”.