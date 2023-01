Benjamin Mendy scagionato dalle accuse di violenza sessuale

13-01-2023 16:56

Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy è stato assolto da sei capi di accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro donne diverse. Le denunce, erano state presentato da cinque diverse ragazze, e sono risalenti ad eventi che sarebbero accaduti negli anni tra il 2018 e il 2021, per i quali il difensore della nazionale francese è rimasto in stato di fermo dallo scorso agosto fino alla scorsa settimana, quando è stato rilasciato su cauzione.

Nel corso della lettura della sentenza, il ragazzo, riporta il Guardian, si è coperto li volto con le mani, crollando a sedere al proprio posto. La giuria, tuttavia, non è stata in grado di raggiungere l’unanimità su due capi di accusa ulteriori, ovvero quello di stupro e di tentato stupro: proprio per questo, i pubblici ministeri chiederanno un nuovo processo, che avrà luogo il 26 giugno.