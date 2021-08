Benvento, Fabio Caserta: "Daremo tutto per fare una grande partita"

Tutto è pronto per l’esordio in Serie B del Benevento di Fabio Caserta, che domani alle 20:30 sfiderà in casa l’Alessandria. L’Alessandria torna a giocare una partita di Serie B dopo 46 anni. I grigi sono alla loro 22a partecipazione in nella competizione: sei vittorie, 10 pareggi e cinque sconfitte il bilancio per i piemontesi all’esordio stagionale in cadetteria, anche se non si è mai vista una sfida in B tra queste due squadre.

Questo il pensiero di Fabio Caserta, tecnico dei campani, riportato da Ottopagine.it:

“La squadra sta bene. Ha lavorato bene in settimana, daremo tutto per fare una grande gara. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. E’ importante partire bene, nonostante le difficoltà che ci saranno contro un’avversaria che cercherà di conquistare punti. Sarà una battaglia. Il mercato? Non è facile lavorare con il mercato aperto. Dal ritiro provi tante cose, poi qualcuno va via e altri arrivano, quindi devi ricominciare a dare concetti e operare sui reparti. Non è un qualcosa che si può cambiare. Dobbiamo attenerci alle regole e dare il massimo. Quando inizi un ritiro, speri che i calciatori in rosa siano gran parte quelli che trovi, ma si può fare ben poco”.

OMNISPORT | 21-08-2021 19:45