Benzema, Courtois e De Bruyne nominati per il UEFA Men's Player of the Year Award

12-08-2022 20:24

Il duo del Real Madrid Karim Benzema e Thibaut Courtois, insieme al playmaker del Manchester City Kevin De Bruyne, sono i tre candidati al premio 2021-22 UEFA Men’s Player of the Year Award.

I tre si aggiungono ai tecnici Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, oltre a Jurgen Klopp del Liverpool, nella rosa dei tre candidati al premio UEFA Men’s Coach of the Year.

In vista delle nomination per il Pallone d’Oro di questa settimana, l’attaccante francese Benzema ha ulteriormente rafforzato il suo status di favorito, dopo aver guidato il Madrid verso una doppietta continentale lo scorso anno nella Liga e nella UEFA Champions League, prima di vincere anche la Supercoppa UEFA.

Ma non c’è spazio per nessun giocatore del Liverpool, la squadra che gli uomini di Ancelotti hanno sconfitto nella finale della scorsa stagione a Parigi. Cinque stelle dei Reds – Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Fabinho, oltre a Sadio Mane – hanno fatto parte della longlist di 15 persone, ma nessuno è stato selezionato per le nomination finali.

Tra gli altri giocatori, Robert Lewandowski e Luka Modric si sono classificati rispettivamente quarto e quinto, mentre l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe è arrivato ottavo, un posto davanti all’attaccante del Madrid Vinicius Junior.

Benzema è stato nominato per i suoi sforzi superbi nell’aiutare il Madrid a tornare alla gloria sotto Ancelotti, con 44 gol in 46 partite in tutte le competizioni, mentre Courtois è stato premiato per le sue superbe prodezze tra i pali.

De Bruyne ha aiutato il City e Guardiola a vincere un’altra Premier League, mentre Klopp ha guidato il Liverpool a vincere due trofei nazionali, oltre al secondo posto in campionato e alla finale di Champions League.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022-23 a Istanbul il 25 agosto.