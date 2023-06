Benzema è un calciatore dell'Al-Ittihad: ufficiale

L'attaccante francese, dopo l'addio al Real Madrid, ha firmato un ricco contratto fino al 2026 con il club saudita.

06-06-2023 21:33

Dopo l’addio alla maglia del Real Madrid, è ora ufficiale la nuova esperienza di Karim Benzema in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad, pronto a sfidare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. L’attaccante francese, Pallone d’Oro in carica, ha firmato un ricco contratto fino al 2026 con il club allenato da Nuno Espirito Santo, ex tecnico del Tottenham.

L’ex centravanti del Lione e del Real Madrid, con cui ha vinto 25 trofei negli ultimi 14 anni, è pronto per la sua nuova sfida all’Al-Ittihad. Il club ha ufficializzato così l’acquisto con un tweet: “Una nuova tigre è pronta a ruggire”. Due dei nuovi compagni di squadra di Benzema sono Igor Coronado e Bruno Henrique, ex Serie A al Palermo.