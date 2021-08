Berger: "Verstappen-Hamilton duello unico"

L’ex pilota Gerhard Berger in un’intervista a Speedweek ha parlato del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: “Di recente avevo detto che Max ce l’avrebbe fatta quest’anno, ma in F1 non ti puoi mai permettere di sottovalutare la competizione o dare le cose per scontate. Max avrebbe potuto presentarsi a Spa da leader della classifica, ma Lewis e la Mercedes hanno ribaltato la situazione”.

“Ho visto molti duelli in Formula 1, ma questo è unico. Ci sono due top driver, due geni tecnici a loro supporto e Wolff contro Marko. Sono tutte figure incredibilmente professionali che fanno il proprio meglio per occupare le posizioni di vertice. Non sarei affatto sorpreso se la battaglia continuasse fino ad Abu Dhabi”.

Sul 2022: “Il duello per il titolo avrà un forte impatto a livello di energie per i top team. Tuttavia, questi non partiranno in svantaggio per il progetto inerente alla nuova macchina, anche perché possono contare su uno staff di alto livello”.

