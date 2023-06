Berlusconi, l'omaggio di Kakà e Pirlo

I due ex rossoneri esprimono cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Milan

12-06-2023 20:17

L’ex campione del Milan Kakà ha espresso cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all’opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza”.

Così Andrea Pirlo: “Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l’onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme. I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me. Grazie Silvio mancherai Rip”.