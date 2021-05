Bernardeschi punge Pirlo e accoglie Allegri

Federico Bernardeschi, il migliore in campo degli Azzurri nell’amichevole contro San Marino, ha parlato alla Rai dopo la partita: “Ringrazio il mister, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, e quando mi diverto vengono fuori le qualità e per me è fondamentale. Perché qui rischio la giocata e alla Juventus no? Qui mi fanno rischiare la giocata… E’ semplice”, è la puntura a Pirlo.

Il ritorno di Allegri alla Juve: “Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono felice del suo ritorno. E’ sempre stato un grande, ha sempre gestito alla grande i calciatori portando risultati”.

OMNISPORT | 28-05-2021 23:00