Bernie Ecclestone contro la F1: "Ci sono troppe gare, 18 sono sufficienti"

Come recentemente confermato dal n° 1 della F1 Stefano Domenicali, nel 2022 i Gran Premi stagionali saranno 23, a fronte dei 22 di quest’anno. Numero enormi, tantissimi GP da far coesistere in un calendario quanto mai forzato. Questa è anche l’opinione dell’ex presidente della FOM (in carica DAL 1981 AL 2014) Bernie Ecclestone, che dall’alto della sua esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi dice la sua e indica un numero giusto di gare per una singola stagione:

“Questo è il modo in cui si riesce ad infastidire anche il fan più sfegatato – ha commentato – distruggendo inoltre l’interesse della televisione. Diciotto gare sono sufficienti – ha aggiunto – ma ora si stanno rovinando molte famiglie con uno stress assolutamente non necessario e dannoso per la salute”.

