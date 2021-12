Berrettini a caccia di riscatto: "Voglio riprendermi tutto"

09-12-2021 13:41

Matteo Berrettini ha già ripreso ad allenarsi per ripartire alla grande nel 2022. Il tennista azzurro, finalista di Wimbledon, in grado di arrivare ai quarti di finale in tutti gli Slam e di conquistare il torneo del Queen’s, ha vissuto un finale d’anno negativo causa infortuni, e ha dovuto dare forfait alle Finals e per la Coppa Davis.

“Sto bene, sono riuscito a recuperare. Ho ricominciato con gli allenamenti pochi giorni fa – ha detto in un video messaggio riportato dal Corriere dello Sport -. Mi sto preparando per l’ATP Cup, in cui giocherò finalmente con la Nazionale, poi scenderò in campo agli Australian Open”.

“Partirò per l’Australia a Natale. La cosa più importante è che ora sto bene, ho provato a mettermi alle spalle le ultime esperienze che non sono state facili a livello emotivo. Dopo ogni infortunio, e ne ho avuti tanti, sono sempre diventato più forte. Ho saltato i due eventi più importanti dell’anno in Italia. Ora voglio riprendermi tutto”.

OMNISPORT