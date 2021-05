Berrettini a testa altissima: "Settimana fantastica per me"

Una sconfitta ma a testa alta per Matteo Berrettini nella finale del Masters 1000 di Madrid, vinta da Alexander Zverev.

“Voglio per prima cosa complimentarmi con Sascha. La nostra è stata una bella lotta. Dopo una partita del genere è difficile trovare le parole giuste”, ha commentato a caldo il romano.

Per Berrettini, che ha anche scherzato con il pubblico parlando senza troppi problemi in un buono spagnolo, il morale resta comunque alto: “Per me questa è stata una settimana fantastica. Avevo debuttato qui nel 2018, ora sono arrivato in finale. Sapevo che quest’anno sarebbe potuta andare bene, ero fiducioso”.

“Sentire le persone dagli spalti che facevano il tifo per me è stata una grandissima emozione. Ed è stato bello giocare su un campo meraviglioso come questo. Tornerò tra un anno, e magari il risultato sarà diverso”, ha concluso Berrettini.

