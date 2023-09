Tennis, Berrettini prepara il ritorno a Stoccolma e mette nel mirino la Coppa Davis

Matteo Berrettini vuole lasciarsi alle spalle una stagione da dimenticare sotto il profilo degli infortuni: il romano potrebbe decidere di rientrare all’Atp 250 di Stoccolma ma pensa già alla Davis

19-09-2023 23:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Matteo Berrettini prepara il ritorno. Il tennista italiano ha una voglia matta di mettersi alle spalle una stagione che definire complicata è un eufemismo. Ma proprio nel finale di stagione arrivano buone notizie, l’infortunio rimediato agli US Open sembra essere molto meno grave del previsto e il ritorno in campo potrebbe essere alle porte.

Berrettini, niente Asia: rientro a Stoccolma

Nelle ultime ore è emersa con insistenza la possibilità di un ritorno in campo di Matteo Berrettini in occasione dell’ATP 250 di Stoccolma. L’infortunio subito nel corso degli Us Open è stato preoccupante ma meno grave del previsto. The Hammer ha preferito però fare le cose con calma e non forzare il recupero. Ha deciso quindi di rinunciare alla “tourneè” asiatica che i suoi colleghi si stanno preparando ad affrontare e di dedicarsi al torneo che sarà in programma dal 16 al 22 ottobre.

Infortuni a raffica: Berrettini guarda al 2024

Nel 2o23 la sfortuna sembra essersi decisamente accanita nei confronti di Berrettini e per la verità anche il 2022 era stato poco fortunato. Il primo problema della stagione è arrivato lo scorso marzo ad Acapulco, poi il ripresentarsi dell’infortunio agli addominali che lo hanno letteralmente tormentato facendogli saltare tutta la stagione sulla terra rossa, fino alla distorsione alla caviglia agli US Open.

Coppa Davis nel mirino: Olanda avvertita

E’ stata la Coppa Davis ad attirare l’attenzione degli appassionati di tennis nell’ultima settimana, densa di polemiche per lo scontro tra Volandri e Fognini, e per la scelta di Jannik Sinner di rinunciare all’appuntamento di Bologna. Chi invece vuole esserci alle Final Eight di Malaga è proprio Berrettini.