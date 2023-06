Berrettini, brutta notizia in vista di Wimbledon: altro sfogo social

Berrettini è costretto a saltare il Queen's, torneo sull'erba che lo ha visto vincere nelle ultime due edizioni. L'azzurro adesso rischia di non giocare Wimbledon.

18-06-2023 17:37

Non ha pace Matteo Berrettini. Il tennista romano ha rinunciato al Queen’s, torneo sull’erba in cui ha trionfato nelle ultime due annate. Le condizioni dell’ex numero uno italiano non sono buone, come ha dimostrato il match contro l’amico Sonego al primo turno di Stoccarda. Dopo due mesi di assenza dai campi di gioco, l’ex finalista di Wimbledon è tornato in campo ma è uscito con le lacrime: dopo questo forfait, lo Slam inglese appare a forte rischio.

Berrettini: “Dispiaciuto per il Queen’s”

Berrettini si è sfogato così sui social: “Sono molto triste per essermi dovuto ritirare dal Queen’s e non riuscire a difendere il titolo vinto qui. Auguro al torneo e a tutti coloro che sono coinvolti una settimana piena si successi. Non vedo l’ora di tornare nella prossima stagione”, sono le parole dell’ex numero uno d’Italia.

Lo sfogo social di qualche giorno fa

Solo qualche giorno fa, dopo le lacrime post match contro Sonego, Berrettini aveva ammesso di non essere al top della forma: “Innanzitutto, complimenti a Sonego per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio. Ieri è stata una giornata dura. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi”.

Berrettini continua: “Ho lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell’anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avrò bisogno di tempo e partite. Sono sulla strada giusta, l’ho fatto in passato e so che i risultati arriveranno anche questa volta, a volte è difficile chiedere pazienza a se stessi… Sono già focalizzato per essere pronto per il torneo del Queen’s. Grazie mille per tutto il sostegno e i messaggi di incoraggiamento che ho ricevuto. Siete speciali”.

Wimbledon appare un miraggio

Berrettini però non è riuscito ad arrivare pronto al Queen’s e adesso Wimbedon appare più lontano che mai. L’azzurro ce la metterà tutta per recuperare ma, salvo clamorose sorprese, difficilmente giocherà in ottime condizioni lo Slam sull’erba. Ora come ora, sarebbe già tanto disputarlo ma la finale del 2021 purtroppo sembra un lontano ricordo.