Berrettini, il momento No continua: Daniel lo elimina da Indian Wells

Il tennista romano fuori al primo turno della competizione californiana: l'avversario giapponese s'impone 7-6 (5) 0-6 6-3

11-03-2023 10:43

Nulla da fare, ancora una volta, per Matteo Berrettini. La stagione fin qui molto negativa del tennista romano numero 23 al mondo prosegue con l’eliminazione al primo round dai Masters 1000 di Indian Wells avvenuta per mano del collega giapponese Taro Daniel, che invece nel ranking occupa la posizione numero 103…

Berrettini, prosegue il momento No: ko al primo turno a Indian Wells

Una gara strana (durata complessivamente 2 ore e 41 minuti), quella sul cemento californiano, in cui Berrettini cede il passo nel primo set dopo aver condotto per 4 game a 2 e aver commesso numerosi errori non forzati che hanno portato il nipponico ad aggiudicarsi il parziale ai vantaggi, sul punteggio di 7-5. Decisivo, in questo senso, l’episodio registratosi sul parziale di 5-3, in cui Berrettini giudica “out” un passante di dritto dell’avversario, peraltro assolutamente alla sua portata: tuttavia la palla rimane in campo e il punto è di Daniel. Da quel momento l’azzurro subisce la rimonta del rivale. Nel secondo set il nostro portacolori torna concentrato tanto da surclassare 6-0 Daniel, che probabilmente non si aspettava di portarsi subito in una situazione di vantaggio.

Taro Daniel sconfigge Berrettini: sarà il giapponese a sfidare Norrie

Tuttavia, nel terzo set, tornano le distrazioni e, contemporaneamente, il giapponese ricomincia a martellare e a trovare profondità, al cospetto di un Berrettini nuovamente a fase alterne e che cala drasticamente cammin facendo. Clamoroso, ad esempio, l’errore del tennista italiano nel secondo game attaccato alla rete su uno smash. A quel punto Matteo, cede a zero il servizio e durante un break particolarmente negativo, l’esito del set (6-3) e della partita si compone a favore del nipponico. Taro Daniel sarà quindi il prossimo avversario di Cameron Norrie, che costituisce la testa di serie numero nel prossimo turno di Indian Wells.