Tennis, Berrettini rassicura in vista di Indian Wells

Dopo lo stop muscolare di Acapulco, il romano farà il suo esordio a Indian Wells

09-03-2023 13:02

Tocca a Matteo Berrettini riscattarsi e fare il suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells.

Il romano è reduce dal ritiro al terzo turno del torneo ATP 500 di Acapulco dove si è dovuto arrendere, ai quarti, a un problema al polpaccio della gamba destra. Uno stop che non ci voleva dopo settimane di lavoro a seguito dagli Australian Open.

In California, come testimoniano i social, le cose vanno comunque, sembra al meglio. L’allievo di Santopadre, ormai uscito dalla top 10 si sta allenando scenderà regolarmente in campo il 10 marzo.

Ad attenderlo, per questo secondo turno, il nipponico Taro Daniel.

A Gazzetta dello Sport l’azzurro si è detto positivo: “Per fortuna mi sento bene e la gamba sta rispondendo ottimamente a tutti i test e agli allenamenti fatti in questi giorni. Mi sto preparando per la prima sfida del torneo. Daniel lo conosco bene perché ci ho giocato parecchie volte. Nello stesso tempo, però, sappiamo che ogni match va preso in considerazione singolarmente, soprattutto venendo da un periodo in cui ho fatto fatica dal punto di vista della continuità”.