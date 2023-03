Indian Wells, come sta davvero Matteo Berrettini?

Il tennista è reduce dal problema al polpaccio

07-03-2023 12:06

Nella notte italiana c’è stato il sorteggio del Masters1000 di Indian Wells.

Sono cinque gli azzurri inseriti nel main draw del primo Master dell’anno, in attesa del termine delle qualificazioni.

Incognita per Matteo Berrettini. L’azzurro ad Acapulco si è fermato contro Holger Rune, costretto al ritiro per un problema al polpaccio che gli ha reso difficile qualsiasi movimento. Ora c’è quindi curiosità nel vedere in che condizioni sarà il romano.

Berrettini, in Messico, ha giocato due partite prima di arrendersi ai problemi e non disputava un match dal k.o del primo turno agli Australian Open contro Murray. Stando alle nitizie che arrivano dalla California, intanto, l’allievo di Santopadre ha svolto un regolare allenamento.

Del resto lo stesso tennista, tramite Instagram, aveva spiegato che sarebbe stato presente a Indian Wells in attesa di capire le sue reali condizioni. In America, dove per la mancata vaccinazione anti covid, non ci sarà Djokovic Berrettini sarà testa di serie.

Il romano sfiderà uno tra il qualificato e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che a Firenze qualche mese fa si impose proprio su Berrettini.