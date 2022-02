23-02-2022 23:31

Matteo Berrettini nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni esami per valutare l’infortunio che lo ha costretto a dare forfait ad Acapulco.

Il coach Vincenzo Santopadre si è espresso così: “Stiamo attendendo per fare gli esami diagnostici del caso. Il problema è sempre all’altezza dell’addome. Crediamo non sia nulla di eccessivamente serio, ma dobbiamo attendere prima di pronunciarci in maniera definitiva”.

