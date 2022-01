Berrettini-Nadal, il derby di Ramòn Punzano: "Sarà uno spettacolo"

27-01-2022 23:37

Per Ramòn Punzano, preparatore atletico di Matteo Berrettini, il match contro Rafa Nadal, semifinale degli Austalian Open 2022, sarà un derby molto speciale.

Intervistato dal sito ‘Punto de Break’, il professionista spagnolo, che in passato ha lavorato anche per Juan Carlos Ferrero e David Ferrer, ha descritto le caratteristiche fisico-aerobiche di Berrettini, per poi presentare l’attesissimo match contro Nadal.

“Matteo ha alcune caratteristiche che lo rendono speciale. È un giocatore molto alto, con grandi leve. Quando si inizia a lavorare con un giocatore del genere, la prima cosa da fare è pensare come evitare lesioni. Giocatori come Matteo sono predisposti ad avere problemi più specifici, per questo la preparazione fisica è di fondamentale importanza, insieme alla componente emotiva: un tennista non ha lo stesso disagio quattro giorni prima dell’inizio del torneo rispetto a quindici giorni prima. Con l’avvicinarsi della competizione aumenta l’ ansia, che lo porta a voler essere molto più attento in ogni dettaglio”.

“Contro Nadal immagino sarà una partita difficile – ha aggiunto Punzano – per entrambi la sesta del torneo. Ieri ho mandato un messaggio a Rafa Maymó, il fisioterapista di Rafa Nadal, augurandogli buona fortuna. Spero che nessuno si faccia male e che sia una partita emozionante come quella che abbiamo avuto con Alcaraz”. Ovviamente, con il medesimo esito…

OMNISPORT