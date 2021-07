Berrettini si ferma sul più bello ma i social lo applaudono

L’illusione poi la resa. Matteo Berrettini ci ha provato fino in fondo a cullare il grande sogno di conquistare l’erba di Wimbledon ma all’attacco conclusivo si è dovuto arrendere al talento e all’esperienza di Novak Djokovic. Dopo un primo set vinto al tre-break, il tennista azzurro ha continuato a lottare con tutte le sue energie ma si è dovuto arrendere per tre set consecutivi che hanno regalato la vittoria sl tennista serbo.

I complimenti dei social

Nonostante la sconfitta per il tennista italiano arrivano solo complimenti dal mondo dei social. La sua gara è stata vissuta con la stessa intensità e con lo stesso tifo che stasera toccherà alla nazionale di Roberto Mancini. Un momento storico per lo sport italiano che sarebbe potuto diventare leggenda ma anche la sensazione che, oltre al risultato sportivo, Berrettini sia riuscito almeno nell’impresa di avvicinare tanti italiani al tennis.

A commentare la prova dell’azzurro ci sono giornalisti, tifosi e anche personaggi del mondo dello spettacolo come Stefania Orlando che scrive: “Matteo sei stato comunque fantastico, gliel’hai fatta sudare parecchio la vittoria. Sei un grande orgoglio per l’Italia”. Complimenti che arrivano anche dalla trasmissione Che tempo che fa: “Grazie Matteo Berrettini per la storica finale di Wimbledon che ci hai regalato, tenendo testa al numero 1 al mondo”.

I ringrazianti dei tifosi italiani

Sono stati tantissimi i fan italiani che hanno deciso di rinunciare al pomeriggio al mare per dedicare tempo e tifosi a Matteo Berrettini e nonostante la sconfitta resta l’orgoglio per il percorso fatto dall’azzurro: “Ha fatto un miracolo. Mai un italiano come lui a Wimbledon. Si è arreso davanti al più forte del mondo che ha anche molti anni di esperienza in più. Sono state scritte solo le prime pagine di quella che sarà una gloriosa storia sportiva. Grande Matteo”.

I commenti sono tutti a suo favore: “Tranquillo Matteo, hai tenuto incollata tutta Italia a vedere la tua finale: appassionati di tennis, osservatori sporadici, anche chi non sa mezza regola di questo sport. Tutti noi a tifarti e non possiamo che definirti orgoglio italiano”. Ma c’è chi guarda al futuro: “Ha commesso errori che ci stanno data la sua età ma senza dubbio rappresenta il futuro del tennis italiano”.

SPORTEVAI | 11-07-2021 18:58