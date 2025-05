Bertolucci, la previsione su Sinner e Musetti agli Internazionali: ecco dove possono arrivare

L'ex capitano azzurro di Davis analizza su X le possibilità dei big azzurri al Masters 1000 del Foro Italico: fiducia per entrambi, ma non chiamateli pronostici.

Piccola precisazione: non chiamateli pronostici. Paolo Bertolucci s’arrabbierebbe. Perché l’ex capitano azzurro di Davis, oggi apprezzato opinionista e commentatore tecnico su Sky, non si sbilancia praticamente mai. Lui le previsioni non le ama più di tanto. Stavolta però ha fatto un’eccezione. E su X ha scritto quelli che, tabellone e sorteggio alla mano, potrebbero essere gli abbinamenti per ottavi e quarti di finale degli Internazionali di Roma. Piccolo spoiler: secondo Bertolucci potrebbero essere due gli italiani in lizza fino in fondo.

Internazionali di Roma: la previsione dopo il sorteggio

Sinner e Musetti: e chi se no? Bertolucci li vede entrambi (almeno) nei quarti di finale. Nonostante le incognite e i punti interrogativi legati al rientro di Jannik dopo tre mesi di stop, nonostante anche le possibili difficoltà di un Musetti chiamato a confermarsi ancora una volta dopo le ottime prestazioni e i risultati molto positivi ottenuti tra Montecarlo e Madrid. Tutti e due almeno ai quarti, poi si vedrà. È l’auspicio, se non la certezza, dell’ex capitano dell’Italia di Davis.

Il tabellone secondo Bertolucci: Sinner e Musetti ai quarti

Due i post di Bertolucci su X. Il primo è relativo agli ottavi di finale, in realtà un tabellone semplice semplice, con le prime sedici teste di serie. E quindi con nessuna sorpresa. Le partite? Sinner-Tiafoe, Shelton-Ruud, Fritz-Rublev, Paul-De Minaur, Draper-Rune, Dimitrov-Alcaraz, Musetti-Medvedev e Fils-Zverev. E poi? Gli insospettabili sbilanciamenti arrivano per i quarti di finale. Ecco quali potrebbero essere, secondo i “non pronostici” di Bertolucci: “Sinner-Ruud, De Minaur-Fritz, Alcaraz-Draper e Musetti-Zverev”.

Non pronostici, ma scenari possibili: la precisazione su X

Insomma, Sinner secondo Bertolucci dovrebbe superare lo scoglio Tiafoe e poi vedersela con Ruud, reduce dal trionfo a Madrid. Musetti supererà agli ottavi Medvedev, poi andrebbe a sfidare Zverev. Avanti pure Alcaraz, grazie al successo sul sempre insidioso Dimitrov, che affronterebbe Draper, reduce dalla vittoria su Rune. Infine, bella sfida tra De Minaur e Fritz, vincitori – evidentemente – su Paul e Rublev. “Sono quarti possibili in base alle teste di serie. Non faccio pronostici!“, il chiarimento di Paolo.