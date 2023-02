Besiktas: tentativo last minute anche per Ziyech

Non solo Colley dalla Sampdoria: i bianconeri di Istanbul vogliono anche il fantasista marocchino del Chelsea

08-02-2023 12:34

Besiktas scatenato. Non solo Omar Colley dalla Sampdoria: nell’ultima giornata dedicata al calciomercato invernale in Turchia, i bianconeri di Istanbul hanno messo nel proprio mirino anche il fantasista marocchino del Chelsea Hakim Ziyech.

Quest’ultimo, dopo essere stato a lungo inseguito dal Milan, lo scorso 31 gennaio era pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, col trasferimento in prestito ai transalpini, tuttavia, saltato per un clamoroso ritardo di comunicazione sponda Chelsea, che ha fatto slittare la vidimazione di tutti i documenti oltre la mezzanotte. Ora, si è fatto largo il Besiktas che – come riportato dalla testata tura “Fanatik” – farà un tentativo last minute coi Blues per il prestito “secco”.