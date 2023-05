Bezzecchi: "Gara fantastica grazie ai consigli di Rossi"

Il pilota romagnolo: "Il momento più difficile? Quando ho dovuto cedere una posizione dopo il sorpasso su Marc Marquez".

Marco Bezzecchi ha ottenuto una grande vittoria a Le Mans, quinto appuntamento stagionale della MotoGP. Secondo trionfo per il pilota della VR46 dopo quello in Argentina, che adesso si è portato a un solo punto dal capolista Bagnaia in classifica.

Ai microfoni di Sky Sport, Bezzecchi ha ironizzato su una scommessa fatta: “Una gara fantastica! Sia perchè ho potuto tagliare i baffi, dato che la scommessa è finita (aveva deciso con il proprio di team di farseli crescere fino al ritorno alla vittoria, ndr) ma, soprattutto, per la corsa, davvero eccezionale. La moto è la stessa di ieri, non ho apportato cambiamenti particolari, per cui la partenza ha fatto tutta la differenza. Come ho risolto? Anche grazie ai consigli di Valentino Rossi e Gigi Dall’Igna. Sono contentissimo perchè abbiamo faticato parecchio su questo aspetto, fino a ieri”.

Il romagnolo ha analizzato così la sua corsa: “Sono partito bene, meglio di ieri, quindi ho iniziato a battagliare nel gruppo, ma mi veniva tutto più facile. Dopodiché ho trovato il mio ritmo, mi sentivo davvero bene, e sono riuscito a scappare. Il momento più difficile? Quando ho dovuto cedere una posizione dopo il sorpasso su Marc Marquez. Sono entrato un po’ troppo ‘generoso’, la penalità ci stava. Sono rimasto tranquillo, ho fatto passare Jorge Martin e l’ho subito voluto risorpassare per non perdere il treno giusto”.