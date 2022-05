Bezzecchi oltre la prima fila: "La gara? Spero che non piova"

28-05-2022 15:50

C’è anche il nome di Marco Bezzecchi nel pokerissimo di piloti con cui la Ducati ha incredibilmente dominato il sabato delle prove ufficiali del GP d’Italia classe MotoGP sul circuito del Mugello.

Il pilota riminese partirà dalla seconda posizione con la sua VR46, affiancato al compagno di scuderia Luca Marini e dietro alla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio. In seconda fila Johann Zarco con la Pramac e Pecco Bagnaia con la prima Rossa ufficiale.

Intervistato al termine della sessione di prove Bezzecchi ha già allungato lo sguardo alla gara di domenica: “Ho goduto come una bestia, abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo soddisfatti, abbiamo fatto una qualifica stupenda, ma adesso speriamo in un tempo decente per domani. Preferirei correre sull’asciutto, dovremo cercare di mettere in pratica il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni“.