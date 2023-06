Bezzecchi: "Sprint fantastica, fiducia per domenica"

Il centauro del team VR46 Ducati: "Sono molto contento per questa gara".

10-06-2023 16:09

Marco Bezzecchi ha accolto con soddisfazione il suo secondo posto nella gara sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGp, dopo essere partito dalla sesta posizione: “È stata una sprint fantastica. In qualifica non ero veloce per stare davanti, ma avevo fiducia per la gara perché il passo era buono”.

Bezzecchi, che scatterà dal sesto posto in griglia di partenza anche domenica, si è detto ottimista: “Sono molto contento per questa gara e ora ci concentriamo su domenica”, sono le parole pronunciate al termine della gara.