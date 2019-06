Biasin acido su Platini, sul web lite tra juventini e anti-Juve

Il fatto che sia stato rilasciato dopo una giornata di fermo e interrogatori non ha tolto su Platini i dubbi di colpevolezza per l’accusa di corruzione in merito all’assegnazione dei Mondiali in Qatar. Sull’ex presidente dell’Uefa da ieri si sta scatenando una gogna mediatica da parte soprattutto di coloro che ne associano la figura alla Juventus, per il suo glorioso passato bianconero da calciatore. Anche Fabrizio Biasin è stato assai acido nei confronti di Le Roy. Il giornalista di Libero, simpatizzante interista, parte dal caso di cronaca per bocciare quel Fair Play Finanziario che a tutt’oggi divide il mondo del calcio.

IL TWEET – Biasin scrive su twitter: “Pensare che il FairPlay finanziario sia stato promosso da un tizio attualmente in stato di fermo per corruzione, spiega alla perfezione perché dalla definizione di “calcio” dovrebbero quantomeno eliminare il termine “gioco”: è una questione di decenza”. Fioccano i commenti sul web e la considerazione iniziale diventa argomento di dibattito soprattutto tra juventini e anti-juventini: “Il termine gioco associato al calcio è da decenni che non c’è più, non certo per il fair play Comunque in un paese civile una persona è innocente fino a prova contraria Certo ha giocato nella Juventus 30 anni fa quindi colpevole” o anche: “Ecco un altro esempio di cavalcata sull’antijuventinità, un cavallo su cui tanti puntano ma che rende una calciopoli ogni 100 anni”.

LE REAZIONI – Tutto il popolo bianconero tende ad aspettare prima di emettere giudizi definitivi: “Decenza è anche dare giudizi a fatti conclamati. Già 2 anni fa Platini è stato scagionato completamente dalle accuse della FIFA e se lo fosse anche ora? Ste lenzuolate moraliste sono patetiche” o anche: “Sentire la parola “ un tizio “ associata a le Roy mi mette tristezza. Poi sulla vicenda e sulla sua colpevolezza magari sarebbe corretto attendere le conclusioni giudiziarie”. Non pochi però sono sulla linea d’onda di Biasin: “Come si fa a pensare che dove girano miliardi di euro, sceicchi, emiri, politici e co. ci sia dietro un organizzazione pulita e imparziale? Vivete nel mondo delle fiabe”. E riemerge l’anti-juventinismo: “I FPF ha oggettivamente favorito la Juve in Italia. Entrato in vigore l’anno stesso in cui inaugurato lo Stadium… Pensato e ideato da uno juventino doc. Uno che ha esultato per un gol dopo che erano morte 42 persone” e infine: “Sentire giornalisti e non, vomitare veleno su Platini, fino a prova contraria completamente innocente, mentre si osanna Conte che insultavano fino a 1 mese fa, beh, questo fa vomitare me”.

SPORTEVAI | 19-06-2019 09:06