Biasin apre il “caso Candreva”: sui social scoppia l’ironia

Il periodo del calcio italiano non è dei migliori, come del resto quello che stanno affrontando tutti gli italiani. Oltre due mesi di quarantena cominciano a pesare nella vita di tutti, e non c’è niente di meglio che evadere con un po’ di ironia. E per una volta il calcio serve a questo, mettendo da parte polemiche e accuse reciproche.

A dare la scusa a Fabrizio Biasin per un post simpatico ci pensa Antonio Candreva, centrocampista dell’Inter, con un video che lo ritrae insieme alla moglie mentre mette in scena una sorta di discoteca casalinga. Il giornalista non si lascia scappare l’occasione: “Bisogna tornare a giocare. Non per i milioni, non per evitare ricorsi in tribunale, non per i diritti televisivi. Ma per salvare Candreva”, accompagnato dall’hashtag #SaveCandreva.

L’ironia dei social

Il video del giocatore non è passato inosservato scatenando tantissima ilarità e battute nel mondo dei social: “Ma non ha una bimba che dorme? Un anziano da non disturbare? Un congiunto a cui portare la spesa?”, fa notare il Depo, a cui replica Alessandro: “Un libro da leggere”. Insomma la miccia si accende e per i tifosi comincia la gara alla battuta migliore come quella di Riccardo: “E’ sicuramente più utile del suo no-look in Lazio-Inter”.

E c’è chi fa notare che evidentemente l’arrivo di Antonio Conte ad Appiano Gentile sembra aver avuto un ottimo impatto sulla sua carriera: “Conte lo ha proprio resuscitato”, sperando non ci siano punizioni da parte del tecnico “Conte dopo questo video lo fa correre per Appiano Gentile per 24 ore”. Del resto il centrocampista nerazzurro si è fatto apprezzare per i suoi contenuti social: “Di gran lunga meglio le sue stories rispetto ai suoi cross”.

Arriva anche Icardi: “Ci vediamo nella tua disco”

Il video non ha suscitato soltanto l’ironia dei tifosi, ma anche quella di compagni di squadra e di ex compagni di squadra, come Mauro Icardi. Anche l’argentino ha commentato la “story” su Instagram di Candreva: “Quando finisce la quarantena ci vediamo nella tua disco”.

SPORTEVAI | 03-05-2020 08:56