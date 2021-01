Biasin scatena i social: Criticano miglior regalo possibile

Ancora una volta il VAR. Si continua a parlare sin dalle sua introduzione dello strumento tecnologico che dovrebbe servire da aiuto agli arbitri per riuscire a evitare degli errori, ma a distanza di tempo il suo utilizzo continua a essere piuttosto controverso.

L’ultimo caso risale alla serata di ieri e alla gara tra Milan e Torino, con i rossoneri che hanno beneficiato di un calcio di rigore concesso proprio grazie all’aiuto del VAR. Una polemica poi montata a causa del titolo di apertura della Gazzetta dello Sport (di proprietà di Urbano Cairo) che non è piaciuta ai tifosi che hanno fortemente protestato.

Il tweet di Biasin

A distanza di ore interviene anche il giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, che sul suo canale social prova a mettere fine alla polemica: “Il Var è il miglior regalo che l’innovazione potesse far al mondo del calcio, farlo passare per un mezzuccio grazie al quale si stravolgono i risultati è accettabile solo al bar”. Un messaggio chiaro dopo le polemiche che hanno riguardato la vittoria del Milan sul Torino.

La reazione dei social

Il titolo della Gazzetta dello Sport ha creato un vero e proprio putiferio nel mondo dei social, tanti tifosi e non solo del Milan, hanno preso di mira il giornale e soprattutto il suo editore, accusato di aver influenzato i giornalisti a favore del suo Torino. Ma quando si parla di arbitri e in questo caso di VAR, la tensione resta sempre altissima. Tractor sposa la linea di Biasin: “Non è accettabile neanche al bar, è solo un argomento per gente in malafede”. Idea simile anche quella di Sand: “Vuoti mettere i bei tempi con i gol fantasma, i rigori dati un metro fuori area, quanti ricordi”.

Ma c’è anche chi non sposa la linea del giornalista e passa al contrattacco: “Bastirebbe usarlo in modo imparziale dato che abbiamo visto gli arbitri che nel rivedere le azione di calcio ne capiscono meno di mia nonna”, suggerisce Antonio. Ma c’è chi critica il giornalista perché ritiene parziale il suo punto di vista: “La prossima volta dillo anche quando il Var aiuta la Juve o danneggia l’Inter e poi ne riparliamo”. E ancora Gennaro: “Sarebbe stato il miglior regalo se l’uso fosse stato equo. Ma io ci vedo ancora tanta voglia di decidere alcuni risultati”.

SPORTEVAI | 10-01-2021 10:49