Biathlon, Dorothea Wierer: “Milano-Cortina sarà una scelta solo mia"

17-10-2022 14:08

Manca sempre meno per vedere alzarsi il sipario sull’inizio dei vari sport invernali.

Dorothea Wierer, altoatesina e classe ’90, nel biathlon ha un palmares di tutto rispetto visto che di medaglie ne ha vinte tantissime: dieci ai Mondiali (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi) e tre alle Olimpiadi (3 bronzi), senza contare i trionfi in Coppa del Mondo (due volte vincitrice della Sfera di Cristallo generale). Tuttavia, la sua presenza alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rimane ancora un grosso punto di domanda.

Quando finirono le Olimpiadi di Pechino, il presidente Malagò era sembrato piuttosto convinto di riuscire a convincerla per farla partecipare anche alle Olimpiadi invernali italiane. “Sono io che devo prendere una decisione definitiva. È una questione di testa, di motivazioni: per adesso ho deciso di andare avanti con l’attività agonistica, perché ho ancora gli stimoli per gareggiare, poi si vedrà”.

Queste le parole della Wierer rilasciate al sito OA Sport durante il FISI media day. La campionessa di biathlon si sofferma anche sulle questioni geo politiche legatea ll’esclusione delle atlete russe e bielorusse: una stagione anomala? Ecco la sua risposta: “Ad essere onesta mi spiace non vedere le atlete di Russia e Bielorussia: sono due nazioni molto forti. Non sta a me giudicare quello che sta succedendo in Ucraina, la mia speranza è di rivedere gli atleti in gara e poi si vedrà”.

L’obiettivo di Dorothea Wierer è quello di puntare a fare classifica in Coppa del Mondo anche perchè la pista di Oberhof, sede dei Mondiali, non è tra le sue preferite in assoluto. “Su quella pista ho qualche bel ricordo, ma per andare forte lì è necessario essere molto in condizione. Il mio punto di forza è sempre stato la costanza più che l’evento in sé, darò il meglio che posso. Si dovrà tener conto anche del fatto che quest’anno non ci sono più scarti nella classifica e quindi non ci si possono permettere passi falsi. Vediamo un po’ che succede da fine novembre“.