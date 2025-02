Biathlon, Tommaso Giacomel è d'argento nell'individuale: prima medaglia italiana ai mondiali 2025. E domani torna Wierer

Arriva la prima medaglia italiana nei mondiali di Lenzerheide: la conquista Tommaso Giacomel nell'inseguimento, argento dietro al francese Perrot. Wierer recupera per la staffetta mista

Ci voleva Tommaso Giacomel per rompere l’incantesimo che attanagliava l’Italia ai mondiali di Lenzerheide: la prima medaglia azzurra della rassegna la porta a casa proprio il talento di Fiera di Primiero, che coglie un argento non così pronosticabile nella 20 km individuale. Solo il francese Eric Perrot è riuscito a far meglio del trentino, che ha disputato una gara davvero impeccabile e di grande intelligenza, pagando a caro prezzo un unico errore, quello effettuato nel quarto poligono al penultimo colpo, senza il quale nessuno avrebbe potuto togliergli l’oro dal collo.

Magico Giacomel: solo Perrot se lo tiene dietro

Per Giacomel, 25 anni da compiere il prossimo 5 aprile, si tratta della prima medaglia individuale in una rassegna iridata, dopo le tre conquistate in staffetta nelle precedenti due edizioni dei mondiali (un argento e un bronzo a Oberhof nel 2023 e un argento a Nove Mesto nel 2024). Questa però ha un sapore tutto particolare: appena un mese fa aveva conquistato il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, a Ruhpolding (ma era nella mass start), adesso nell’individuale ha trovato un argento che vale tantissimo, anche perché finalmente sblocca la pattuglia italiana presente sulle nevi svizzere, e che sin qui aveva fatto tanta fatica a trovare un guizzo in questa edizione dei mondiali.

Giacomel ha subito impresso un bel ritmo alla propria gara, aprendo bene nel primo poligono e restando sempre incollato al francese Perrot, che nel secondo poligono ha commesso un errore e s’è visto costretto a risalire per non compromettere le sue ambizioni di vittoria. La precisione del transalpino ha finito però per mettere pressione a Tommaso, che è balzato davanti mantenendo una trentina di secondi di vantaggio fino al quarto e ultimo poligono, dove ha sparato in piedi, ma dove l’errore sul penultimo colpo gli è costato la medaglia d’oro.

Trentadue anni dopo, ecco una medaglia nell’individuale

Giacomel ha chiuso a 52 secondi da Perrot, mentre l’altro francese Fillon-Maillet ha chiuso a due minuti dal connazionale, e a poco più di un secondo dall’italiano. Trentadue anni dopo l’unico podio nella specialità conquistato dall’Italia nell’individuale (la medaglia d’oro di Andreas Zingerle a Borovec, in Bulgaria), Tommaso ha riportato l’Italia a medaglia.

“Sin qui era stato un ottimo mondiale”, il commento del trentino. “Stavo facendo bene, ma il fatto che non arrivasse mai questa medaglia rendeva le cose un po’ frustranti, perché avrei voluto cogliere un podio. Ora è tutto più bello: sapevo di essere avanti a Eric, ma sapevo anche che non avrei avuto alcun margine d’errore se avessi voluto conquistare la medaglia d’oro. Lui è stato superlativo sugli sci, io ho fatto la mia gara e sono davvero felice ed emozionato per questo argento che vale davvero tanto”.

Wierer pronta a rientrare nella staffetta (dopo la tracheite)

Quella del trentino è dunque la prima medaglia ufficiale della spedizione azzurra a Lenzerheide. Domani la staffetta mista proverà a conquistarne un’altra, con Giacomel nuovamente in prima linea e con Dorothea Wierer pronta a scacciar via ansie e paure dopo una prima parte di mondiali da dimenticare.

Per la fuoriclasse di Rasun in realtà la rassegna iridata s’è rivelata stregata a causa di malanni fisici non facilmente preventivabili: Doro è stata messa ko. da una tracheite che l’ha costretta a saltare sia la gara a inseguimento che l’individuale, ma ha spiegato di aver completato la cura antibiotica e di sentirsi pronta a tornare sugli sci già nella giornata di giovedì. Decisivo il warm up sostenuto in mattinata: Wierer sarà della partita e vuole andare a caccia della 13esima medaglia mondiale.