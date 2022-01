Biathlon, tante assenze nelle prossime tre tappe di Coppa del Mondo

03-01-2022 12:29

Sarà un mese di gennaio piuttosto anomalo quello che riguarderà la Coppa del Mondo di biathlon. Diversi atleti e diverse federazioni infatti hanno già annunciato che non prenderanno parte ad alcune delle tappe in programma nelle prossime settimane per preparare al meglio l’appuntamento olimpico di febbraio.

A Oberhof, per esempio, non sarà della partita l’azzurro Lukas Hofer, alle prese con una condizione ancora non ottimale.

A Ruhpolding invece, come annunciato prima di Natale, mancherà gran parte della squadra norvegese che, come di spicco, dovrebbe presentare solo l’attuale leader della generale Marte Olsbu Røiseland.

La forte atleta scandinava non sarà in scena ad Anterselva, località dove mancheranno anche i russi Eduard Latypov, Said Kharimulla Khalili e Daniil Serokhvostov e, molto probabilmente, pure tutta la compagine svedese.

Quest’ultima, sia per quanto concerne gli uomini che le donne, dovrebbero sacrificare la tappa italiana sull’altare dell’obiettivo a cinque cerchi, un traguardo questo che fa gola a tanti e per il quale in molti sceglieranno un programma alternativo rispetto al solito.

OMNISPORT