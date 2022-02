BikeExchange-Jayco, Simon Yates guarda al Giro con fiducia

19-02-2022 12:59

Sarà uno degli avversari più pericolosi sulle strade del Giro d’Italia Simon Yates, 3° classificato lo scorso anno e deciso nel 2022 a prendersi la rivincita alla Corsa Rosa.

“Proverò a fare del mio meglio. Abbiamo un sacco di cambiamenti in squadra: nuove bici, nuovi equipaggiamenti, un paio di nuovi corridori, che speriamo possa aiutare a fare la differenza tra essere sul podio o correre per la vittoria” ha dichiarato a Cyclingnews l’alfiere del team BikeExchange-Jayco, impegnato in questi giorni a mettere i primi chilometri di gara nelle gambe alla Vuelta Andalucia.

“È difficile attaccare il numero sulla schiena ma ho decisamente avuto un’ottima off-season e un buon inizio” ha spiegato Yates.

“Tuttavia, questa è la prima corsa dell’anno, quindi è sempre difficile sapere esattamente cosa farai. Fortunatamente sto migliorando in questa gara e sono in ottima condizione per Parigi-Nizza e Volta Catalunya” ha chiosato il nativo di Bury.

