Bilanciopoli, per i tifosi pagherà la Juve: Altro scudetto di cartone?

30-11-2021 08:37

Si gonfia sempre più l’affare dei falsi in bilancio con le plusvalenze fittizie che per qualcuno è giù stato battezzato “Bilanciopoli”. La Procura di Torino è convinta di poter chiudere l’inchiesta penale sui bilanci Juventus entro un mese e poi passare le carte alla giustizia sportiva. Nelle telefonate ci sarebbero gli accordi per aggiustare i valori delle operazioni di mercato. C’è una frase in particolare, emersa dalle intercettazioni elefoniche tra ‘uomini di Agnelli’ secondo quanto riporta Repubblica. , che inchioda tutti: “Peggio di così c’è solo Calciopoli”.

Negli atti i movimenti di diversi club della Serie A: “Un intero sistema malato” secondo gli investigatori. Presto le carte dei magistrati di Torino alla Figc per l’istruttoria sportiva. L’ipotesi di punti di penalizzazione per i club coinvolti, la stangata potrebbe riguardare mezza Serie A: ci sono una decina di società nell’elenco delle operazioni sospette ma sui social la maggioranza pensa che al massimo pagherà solo la Juve.

Per i tifosi la colpa è solo della Juventus

Fioccano i commenti: “Bilanciopoli è iniziato. Ewwaaaiiiii… finalmente faranno quello che dovevano fare qualche anno fa” o anche: “Diverse le società coinvolte, praticamente tutte le succursali della Juventus”, oppure: “Fino alla fin-anza”. C’è chi osserva: “può darsi che qualche altra società sia coinvolta, ma ad oggi le ore in procura le hanno fatte solo dirigenti della juve” e ancora: “Le maglie Bianconere c’è le hanno già, basta solo trasformare le righe da verticali a orizzontali” e poi: “Antonio Conte che vince lo scudetto di Cartone 2019/2020 in faccia a Agnelli e agli Juventini. Sarebbe una goduria pazzesca” e infine: “Ma no, io penso si terrà conto del “sentimento popolare”. Mi aspetto quindi un giudizio a Ballando con le Stelle con il tesoretto di Rossella Erra all’Inter, che quindi, vincerà il campionato”.

