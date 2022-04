Billie Jean King Cup: Italia-Francia 2-0, Paolini batte Cornet salvando due match point, Giorgi domina Dodin

15-04-2022 17:11

Al termine di oltre due ore e 20 minuti di battaglia Jasmine Paolini sul cemento di Alghero batte col punteggio di 2-6 6-1 7-6 Alizé Cornet portando il primo punto all’Italia nella sfida contro la Francia valida come turno di qualificazione alle fasi finali di Billie Jean King Cup che si svolgeranno a novembre. Il secondo punto per la squadra azzurra l’ha conquistato Camila Giorgi, che ha letteralmente travolto per 6-1 6-2 in poco più di un’ora Océane Dodin.

L’inizio del primo set è drammatico, sportivamente parlando, per la 26enne toscana di Castelnuovo Garfagnana, numero 48 del mondo, che va sotto 0-4 sotto i colpi di contrattacco della 32enne di Nizza, numero 34, la quale mantiene con pochi problemi i due break di vantaggio per chiudere il parziale a suo favore.

Per giunta all’inizio del secondo set, dopo aver chiesto un medical timeout per problemi alla spalla e alla coscia, Jasmine perde subito il servizio ma poi improvvisamente Cornet comincia a sbagliare e Paolini infila sei giochi consecutivi portando la partita al terzo set nel quale Alizé va ancora avanti di un break nel sesto game (4-2) ma Jasmine lo recupera immediatamente.

Ma il momento clou arriva sul 5-4 Cornet e servizio Paolini: la francese ha un match point e l’azzurra lo annulla, se ne conquista un altro ma improvvisamente Jasmine deve fermarsi per cambiare i lacci della scarpa destra, una volta conclusa l’operazione annulla anche il secondo match point e trascina il set fino al tie-break decisivo che domina per 7-2.

Nel secondo match Camila mette in scena un gioco scintillante facendo sembrare nulla il mese e mezzo di stop a cui è stata costretta per problemi fisici, tra l’altro non vinceva una partita dagli Australian Open di gennaio. Troppa la differenza tra lei, numero 30 del mondo, e Dodin, numero 94, che dopo aver avuto cinque palle break nel primo game ne ha avute due in tutto il resto del match, ovviamente tutte annullate, e non ha letteralmente più visto palla.

Domani apriranno il programma alle 12 Giorgi e Cornet, quindi Paolini e Dodin e, per finire, il doppio.

OMNISPORT