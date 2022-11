Billie Jean King Cup: l'Italia lotta, ma cede alla Svizzera

09-11-2022 17:32

Nulla da fare per l’Italia, che a Glasgow cede alla Svizzera nella prima partita del Gruppo A della fase finale della 59a edizione edizione della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis al femminile, denominata Federation Cup fino al 2019.

Le azzurre della capitana Tathiana Garbin hanno perso i due singolari, con Elisabetta Cocciaretto superata in tre set dalla numero 22 del mondo Jil Belen Teichmann con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(5) e poi Jasmine Paolini che poco ha potuto contro Belinda Bencic, vittoriosa per 7-5, 6-3. Le stesse due atlete rossocrociate cercheranno poi di impedire il platonico punto della bandiera nel doppio che vedrà in campo per l’Italia Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, ma in ogni caso la Svizzera ha conquistato il primo punto.

Scenario quindi già in salita per l’Italia, che giovedì dovrà cercare di battere il Canada per restare in corsa: solo le prime classificate dei quattro gironi accederanno infatti alle semifinali del 12 novembre. La finale è prevista già per domenica 13.

Le azzurre, che non superavano la seconda fase dal 2016, hanno comunque lottato ad armi pari.

Cocciaretto, in particolare, si è arresa dopo tre ore di partita al tie-break del terzo set, riuscendo a riaprire una partita che sembrava chiusa sotto di un set e sul 2-4 per l’elveltica. Palpitante il set decisivo, nel quale la marchigiana ha avuto un match point sul servizio dell’avversaria per poi servire per il set, salvo cedere il proprio servizio sul più bello e poi perdere il tie break.

Anche Paolini ha reso la vita difficile a Bencic, riuscendo anche a strappare il servizio all’avversaria nell’ottavo gioco del primo set, dopo aver perso il proprio in apertura di match, salvo crollare nuovamente sul proprio servizio al 10° gioco. Nel secondo set decisivo il break di Bencic al settimo gioco.